L' insostenibile leggerezza degli anti Trump

Quelli che in Parlamento convocano il governo per insultare la premier Giorgia Meloni e darle del «coniglio» fanno la morale ai metodi di. Come se il presidenteStati Uniti avesse fra le sue prerogative quella di occuparsi di mandare avl'Europa solo perché guidata da una banda di lobbisti, per giunta incapaci, che l'hanno mandata a schiantarsi promettendo il migliore dei mondi possibili. Invece se guardiamo bene l'effettosui suoi contestatori, i vari Conte, Schlein, Fratoianni e chi più ne ha più ne metta dovrebbero ringraziare gli americani che l'hanno eletto a furor di popolo. Per prima cosa l'Europa s'è svegliata all'improvviso e si è resa conto di non avere un esercito, di non avere una politica di difesa, di non avere una presidente che abbia poteri reali, di non avere una strategia e di non avere un sistema elettivo capace di darle peso politico nel mondo.