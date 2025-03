Triesteprima.it - L'inseguimento a Valmaura finisce male: distrutta un'auto della Locale

TRIESTE - Uno schianto tra un'poliziae un suv si è verificato nella tarda mattinata in via, alla rotonda in corrispondenza dell'intersezione con via Palatucci. Stando a quanto si apprende, sembra che la pattuglia stesse inseguendo uno scooter che non si sarebbe fermato.