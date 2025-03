Lettera43.it - LinkedIn Envy, l’invidia della Gen Z per il lavoro e il successo degli altri

Continua difficoltà nel trovaree insoddisfazione in ufficio, sia per quanto riguarda i compiti da svolgere sia per i ritmi troppo spesso intensi. Nel periodo in cui raggiungere il mestiere dei sogni assume sempre più i contorni di un’utopia, la Gen Z sta sviluppando un nuovo atteggiamento nei confronti di colleghi e coetanei, soprattutto sui social. Tuttavia, non si tratta di Instagram oppure di X, come si potrebbe più facilmente pensare. Un articolo del Times parla infatti, letteralmente «invidia da» che sta spingendo sempre più giovani a cancellare oppure a sospendere temporaneamente l’account sulla piattaforma. «Sta diventando il colosso senza rivali dell’inadeguatezza digitale», ha spiegato la reporter Lotte Brundle. Cause e possibili rimedi per un fenomeno che affonda le sue radici già nell’era pre-Covid.