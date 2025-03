Ilrestodelcarlino.it - Linea blu, scontro Lepore-Salvini: "Tram, parteciperemo al bando. E le opere non le decide il ministro"

"Non sono i ministri are le. A loro spetta stabilire i finanziamenti: mi auguro che ilnon violi la legge per determinare quali sono i progetti da finanziare". Il sindaco Matteoribatte così alle parole del vice premier ealle Infrastrutture Matteo, che sabato in piazza del Nettuno per sostenere le iniziative della Lega in città, ha paventato uno ‘stop’ al progetto dellablu del. "Un progetto – le parole del– su cui la Lega e tanti bolognesi chiedono chiarezza, perché rischia di dividere la città. Quindi un conto sono i progetti vecchi che abbiamo ereditato in Pnrr, rispetto ai quali è mio dovere dare risposte, accelerare e finanziare. Un conto sono i progetti nuovi che stando a tanti bolognesi rischiano di essere dannosi per Bologna e quindi ascolterò i territori".