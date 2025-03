Formiche.net - L’industria della difesa europea cresce, ma i legami con gli Usa restano. I dati Sipri

Le importazioni di armi in Europa sono cresciute del 155% negli ultimi quattro anni, in risposta allante minaccia russa, esacerbata dall’invasione dell’Ucraina nel 2022. È una delle considerazioni che emergono daipubblicati nello studio sulle importazioni militari a livello globale del Stockholm international peace research institute (), l’autorevole think tank svedese che monitora lo stato delle spese militari a livello mondiale. Tra le considerazioni che emergono dalla ricerca, alcune non sono novità, come il fatto che Kiev è risultata il più grande importatore di armi al mondo, con un volume cento volte più grande rispetto al periodo pre-invasione (e pre-annessioneCrimea).“I nuovisui trasferimenti di armi riflettono chiaramente il riarmo in atto tra gli Stati europei in risposta alla minacciaRussia”, ha dichiarato Mathew George, direttore del programmasui trasferimenti di armi.