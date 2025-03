Liberoquotidiano.it - Liliana Resinovich, "qual è il grosso problema". Roberta Bruzzone, cala il gelo a Zona Bianca

si è suicidata. o è stata uccisa? I dubbi sulla tragica fine della 63enne, scomparsa e trovata senza vita a Trieste il 14 dicembre 2021, emergono dopo l'esito della nuova perizia effettuata dagli esperti incaricati dalla Procura di Trieste. Secondo loro, la fascia oraria entro lae è avvenuto il presunto omicidio è quella mattutina che si conclude intorno alle 12, visto che la donna aveva fatto colazione quattro ore prima, intorno alle 8-8.30. Un parere sulla vicenda lo dà la criminologa, in collegamento con lo studio di, il programma di approfondimento d'attualità condotto da Giuseppe Brindisi. Questa l'analisi della: "Ilè che qui non si parla soltanto di una consulenza tecnica che comunque rimette in discussione tutta una serie di aspetti, bensì è che sono passati tre anni abbondanti da allora e tutta una serie di attività investigative che ora saranno determinanti per poter validare o meno gli alibi di una serie di soggetti che sono chiaramente inche modo coinvolti in questa vicenda o potrebbero esserlo".