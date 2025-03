Fanpage.it - Liliana Resinovich, 4 ore per risolvere il caso: perché l’aggressore potrebbe essere una persona che conosceva

Leggi su Fanpage.it

Dalla perizia della professoressa Cattaneo emerge cheha subito un'aggressione ed è morta la mattina della sua scomparsa da Trieste: è possibile ipotizzare che mentre passeggiava sia stata intercettata da qualcuno che l’ha invitata o costretta a salire su un mezzo, per condurla quindi nel luogo in cui è stata uccisa in un arco temporale che non supera le quattro ore.