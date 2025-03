Biccy.it - Lil Nas X, la confessione spudorata nel singolo DreamBoy: “Cosa mi piace negli uomini”

Leggi su Biccy.it

Lil Nas X è uno dei rapper più di successo oltre oceano e come sappiamo è apertamente gay, orgogliosamente nero e sfacciatamente spudorato. E lo è stato anche nel suo ultimo, dove senza mezzi termini fa unapiccante su ciò che gliin un ragazzo.“Alright, okay, sh*t, let’s talk infatuations” canta Lil Nas X iniziando la sua lista: “I like long black d*ck and I like long conversations / I like cuddlin’ with my cats and I like boys who have a smell to ‘em“. Che tradotto per tutte le mie amate casalinghe che stirano significa: “Va bene, okay, cavolo, parliamo di infatuazioni. Mi piacciono i lunghi c*zzi neri e le lunghe conversazioni. Micoccolarmi con i miei gatti e mi piacciono i ragazzi che hanno un certo odore“. Insomma, l’uomo ha da puzzà.Di Lil Nas X e del linguaggio sfacciato e volgare del mondo del rap ne ha recentemente parlato anche Jake La Furia.