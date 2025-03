Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Psg sempre più campione, Marsiglia e Nizza ko nella lotta Champions

Parigi 10 marzo 2025 - Non è ancora il successo aritmetico, ma è chiaro che il titolo del massimo campionato in Francia tornerà tra le vie di Parigi. Il Psg non stecca la propria sfida in campionato, mentre Marisglia esbattono rispettivamente contro Lens e Lione, riaccendendopiù laalle spalle dei parigini per le posizioni daLeague e non solo. In fondo alla graduatoria invece non si muove nulla con appena due squadre a fare punti tra le ultime sette in classifica. L'esito delle partite del fine settimane Come ormai succede da diversi anni a questa parte, laper lo scudetto in Francia è una corsa solitaria verso il trionfo, in attesa solo di conoscere quando, non se, le rivali cederanno il passo. Il Psg continua a vincere e lo fa anche contro il Rennes per 1-4 festeggiano il trionfo numero 20 su venticinque in campionato, dove ancora sono imbattuti.