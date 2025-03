Sport.quotidiano.net - Liga: il Real sorpassa di nuovo l'Atletico, il Valencia esce dalla zona retrocessione

Barcellona 10 marzo 2025 - Nonostante non abbia disputato la propria partita, il Barcellona ha conservato il primato solitario e ora quell'asterisco può essere un bellissimo trampolino di lancio per la fuga scudetto. IlMadrid vince il proprio derby madrileno contro il Rayo Vallecano, mentre l'cade contro il Getafe nel suo, perdendo così il secondo posto in graduatoria. Sempre più accesa la lotta per le posizioni europee, dove le due sivigliane non smettono di scalare la graduatoria, mentre ilvince edper la prima volta da ottobre. L'esito delle partite del fine settimana Nel weekend di calcio spagnolo fa notizia il rinvio della sfida di Montjuic tra Barcellona e Osasuna. Parte dai blaugrana la richiesta di rinvio del match a causa della prematura scomparsa da parte di uno dei membri dello staff medico.