Libri Liberi la Fondazione De Sanctis porta i classici nelle carceri | De Giovanni e Bentivoglio a Secondigliano

Leggi su Ildenaro.it

Dopo l’inaugurazione a Rebibbia, prosegue il 12 marzo nel carcere dil’iniziativa, promossa dallaDecon il patrocinio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Ai detenuti diMaurizio Dee Fabrizioracconteranno e leggeranno Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. Sarà presente la dott.ssa Giulia Russo, direttrice della Casa Circondariale “Pasquale Mandato”, Napoli.La rassegna proseguirà fino al 21 dicembre: in ogni incontro un attore o un’attrice accanto a uno scrittore o a una scrittrice presenteranno i capolavori della letteraturaprincipaliitaliane.