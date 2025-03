Sport.quotidiano.net - L’ex ciclista diventato una leggenda della pallacanestro aveva 81 anni. Addio a Galleani, storico fisioterapista dei campioni

Una fascia nera al braccio e il pensiero rivolto a un uomo che ha segnato un’epoca. LaVarese, nella sfida contro Tortona di ieri pomeriggio, ha reso omaggio a Sandro(in basso a destra nella foto), scomparso a 81squadra eNazionale italiana. Un tributo doveroso a una figura che ha accompagnato decenni di successi del basket italiano, dentro e fuori dal campo.- per tutti “Sandrin“ - ha legato il suo nome allaVarese dal 1971 al 2009, i più gloriosistoria del club italiano più titolato in Europa, lavorando dietro le quinte con dedizione e passione. La sua carriera si è intrecciata con le vittoriesquadra biancorossa, ma anche con la maglia azzurra, seguendo l’Italbasket in cinque Olimpiadi, quattro Mondiali e quattordici Europei.