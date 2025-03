Metropolitanmagazine.it - L’ex campione NBA Samardo Samuels arrestato a Milano per stalking e atti persecutori

centro dell’Olimpiaè statonella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo nella sua abitazione meneghina in via Farini. Stando alle prime ricostruzioni il comportamento del giocatore, con un passato in NBA, ai Clevlands Cavaliers, sarebbe fuori controllo da mesi. Stanchi dell’atteggiamento aggressivo dell’uomo, una vicina di casa avrebbe chiamato le forze dell’ordine mentre si trovava nel seminterrato dello stabile, dove si era rifugiata insieme al marito e ai due figli minorenni, spaventata.Quando gli agenti sono arrivati sul posto,era in cortile a bere ascoltando musica a tutto volume, in evidente stato di alterazione. Il suo cane (un corso), nel frattempo, vagava libero e senza museruola. Alla vista della polizia, avrebbe gridato più volte: «I’m a champion, I’m a big champion».