L’ex campione Nba e dell’Olimpia arrestato per stalking dei vicini a Milano

Samardo Samuels, 36 anni, ècentrodi basket. Ha vinto lo scudetto italiano nel 2014. È statosabato 8 marzo dai carabinieri con l’accusa di aver terrorizzato icon comportamenti persecutori.stella ascoltava musica alta e beveva alcolici mentre il suo cane, un molosso, girava libero in un cortile. Terrorizzando una famiglia del suo condominio, in zona Farini, nella parte nord della città, che si era rifugiata nel seminterrato del palazzo senza poter rientrare in casa e chiesto aiuto al 112. Samuels ha avuto poi un comportamento poco collaborativo anche con i militari. Che hanno scoperto che nei suoi confronti già pendeva un divieto di avvicinamento proprio a quella famiglia.In casermaIn caserma sono poi sono arrivati altri condomini a sporgere querela e a raccontare altri episodi.