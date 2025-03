Tvzap.it - L’ex campione del mondo finisce nei guai: arrestato in aeroporto in Italia

ciclista lettone Romans Vainsteins, vincitore del Campionato delsu strada nel 2000 a Plouay, è statoal suo arrivo in. Il 52enne è stato fermato all’di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dove è atterrato con un volo proveniente da Riga, Lettonia. L’arresto, eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lecco, è legato a una condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.Leggi anche: Federico di Lussemburgo, il principe morto a 22 anni: l’ultimo giorno di vita e la lettera del padreLeggi anche: Allarme in due scuole in, scatta l’evacuazione: cos’è successoLa carriera di Romans VainsteinsRomans Vainsteins ha avuto una carriera di alto livello nel ciclismo professionistico. Il suo successo più importante risale al 2000, quando ha conquistato il titolo mondiale nella prova su strada a Plouay, in Francia, battendo in volata l’olandese Erik Zabel e lo spagnolo Óscar Freire.