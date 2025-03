Liberoquotidiano.it - Lewis Hamilton, imperatore a Milano: ecco quale "umile dimora" si è comprato

Con l'acquisto della sua prima casa in Italia, si è completato il periodo di rodaggio dialla Ferrari. Il sette volte campione del mondo è in attesa di scendere per la prima volta in pista con la Rossa. Nel frattempo, però, ha già trovato quella che sarà la sua nuova abitazione nel bel Paese. L'inglese aveva letteralmente l'imbarazzo della scelta. Sia per il budget a propria disposizione, sia per la location dove soggiornare tra una Gran Premio e l'altro. Il pilota poteva decidera se stare a Bologna, Modena e in una "metropoli". E infatti ha optato per quest'ultima soluzione.ha sceltocome suo casa base italiana. Il pilota abiterà infatti nel quartiere di Porta Nuova, che comprende l'area intorno a piazza Gae Aulenti e la stazione di Porta Garibaldi. Si tratta di una zona centrale e strategica.