Lettere, arte, ispirazione. I segreti del brush lettering

Tra le proposte di Creattiva 2025, il laboratorio diorganizzato da Il Castello Srl in collaborazione con la graphic designer e calligrafa Chiara Centofanti, conosciuta sui social come Chiarae Litterae. L’attività si terrà domani e sabato 8 marzo, dalle 17 alle 18, nello Stand 137 del Padiglione A e sarà completamente gratuita. Ilè una tecnica di scrittura artistica che permette di crearedecorative grazie all’uso di pennarelli con punta flessibile. La dimostrazione offre l’opportunità di scoprire come trasformare una semplice parola in una composizione elegante e originale. Perché riscoprire la scrittura a mano? "Oggi siamo abituati a scrivere su smartphone e computer, ma la scrittura manuale ha un valore unico. Scrivere a mano aiuta a rallentare, a concentrarsi meglio e a liberare la creatività.