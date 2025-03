Linkiesta.it - L’esitazione occidentale sull’Ucraina esalta Mosca, e avvicina la terza guerra mondiale

Ecco il titolo sconvolgente che di certo vi siete persi ad agosto: «Le truppe ucraine entrano nell’Oblast di Kursk, il Cremlino risponde con attacchi nucleari, il mondo a un passo dall’annientamento». Nessun giornale ha dovuto scriverlo perché non è successo. E forse è il momento di chiederci perché. La linea rossa più invalicabile per qualsiasi paese — figuriamoci per una dittatura come quella di— è la difesa dei propri confini. Nessuno può permettere che carri armati stranieri vi entrino impunemente.Eppure, i carri armati ucraini lo hanno fatto. Allora, cos’è successo al Cremlino? Ecco la mia opinione: il mondo ha frainteso la Russia. Di nuovo. Non sono un esperto militare, ma il modello è chiaro: il Cremlino alza il livello dello scontro ogni volta che il mondo libero esita. Sulla carta, l’incursione ucraina in territorio russo sembrava un azzardo, ma chi vive accanto a un impero violento da secoli sa bene cheè fermata solo dalla forza, mentre la debolezza la invita ad avanzare.