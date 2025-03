Ilgiorno.it - L’esercitazione nazionale. Volontari e cani in azione

Leggi su Ilgiorno.it

Duecento, novanta unità cinofile costituite dai conduttori con i loro, quattrocento pasti cucinati in tre giorni. Sono i numeri della quindicesima prova di soccorsoorganizzata dalla Protezione civile locale tra venerdì e ieri per addestraree animali. Il campo che ha permesso ai partecipanti da tutta Italia di alloggiare a Sant’Angelo Lodigiano e partecipare alle varie prove è stato allestito al Cupolone. Per l’occasione sono state sfruttate, negli scenari predisposti a livello locale, anche le nuove dotazioni di mezzi della colonna mobile lodigiana. I gruppi del Lodigiano che hanno lavorato in diversi punti del Comune e della prima periferia sono San Fiorano, Codogno, San Rocco al Porto, Caselle Lurani, Caselle Landi, l’AssociProtezione civile, Sant’Angelo Lodigiano, La Federitaliana ricetrasmissioni Citizen’s Band (Fircb), Turano Lodigiano e la colonna mobile provinciale.