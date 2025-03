Movieplayer.it - L’Eredità, una debuttante ha battuto due triellanti: cosa è successo nella puntata del 9 marzo

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cos'è accadutode L'Eredità, andata in onda domenica 92025. Scopriamo chi ha vinto, quali erano gli indizi e qual era la parola della Ghigliottina. Una nuovade L'Eredità è andata in onda domenica 92025, come di consueto su Rai 1 alle 18.40, condotta da Marco Liorni. Il presentatore saluta il campione Marco, chevita fa il magazziniere. Tra i debuttanti, gioca Ludovico della provincia di Brescia, uno studente appassionato di boschi, dove cerca nuove erbe. E poi, Veronica della provincia di Palermo, insegnante. Un'altraè Arianna della provincia di Torino, lavora in una ASL ed è anche una ballerina. Infine, c'è Chiara della provincia di Verona, estetista, appassionata di luoghi abbandonati. Dopo il gioco Chi c'è, i candidati per .