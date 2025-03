Gqitalia.it - Leonardo DiCaprio ha chiaramente compreso il brief per il suo nuovo lavoro con Rolex

Leggi su Gqitalia.it

è una leggenda di Hollywood, un convinto sostenitore dell'ambiente, un fan sfegatato dei Los Angeles Lakers e, dal mese scorso, anche un appassionato di. Era solo questione di tempo prima di vedere il vincitore dell'Oscar in giro con un gioiello da polso, e quel momento è arrivato proprio durante un'apparizione a bordo campo.In qualità di ambassador ufficiale,si unisce a Martin Scorsese e a James Cameron, premiati sia per le sue prodezze attoriali sia per il suo “impegno a favore dell'ambiente”, secondo la nuova biografiaaggiunta la scorsa settimana. Considerando che la casa orologiera svizzera ha recentemente pubblicato un rapporto pubblico sulla sostenibilità, l'adesione del re dell'ecologia di Hollywood ha molto senso. Dal punto di vista dello stile, Leo è stato a lungo il portabandiera degli uomini di Hollywood in incognito.