Legnaia goleada nel derby. Reggello resta in alta quota

Nel girone E l’Audaceè squadra del giorno: vince in maniera netta per 6-2 ilsalvezza contro la Dinamo Florentia e conquista tre punti d’oro per cercare di evitare i play out. Risultato tennistico per la formazione allenata da Cristian Mangano che si aggiudica il secondo scontro diretto consecutivo. La partita si è subito messa bene per ilche al 4’ va in vantaggio con Giovanni Caldararu su passaggio di Enea. La Dinamo cerca di reagire, ma al 21’in 10 per il rosso diretto a Caruso, reo di qualche parola di troppo all’arbitro. Ilcolpisce un palo con Silvestri e al 44’ raddoppia con Enea autore di una bella conclusione al giro. Nella ripresa la Dinamo Florentia accorcia le distanze con un colpo di testa di Verdi, a seguito di una punizione di De Gori. Due minuti dopo Dinamo in 9 per un altro rosso diretto stavolta a Ciabani, per offese all’arbitro.