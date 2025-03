Ilfattoquotidiano.it - Legge bavaglio, Costa interroga Nordio sul numero di cronisti sotto indagine: “I giornali pubblicano ancora le intercettazioni”

Un’zione al ministro della Giustizia per sapere quantisiano finiti indagati per violazione della, che vieta di pubblicare tra virgolette le ordinanze di custodia cautelare. A presentarla è il “padre” della norma, il deputato di Forza Italia Enrico, scagliandosi contro gli articoli di stampa sull’inchiesta di Milano che ha portato ai domiciliari Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del capoluogo lombardo. “In molte di tali cronache”, scrivenell’atto depositato il 7 marzo, “emerge la pubblicazione di stralci testuali di ordinanze di custodia cautelare, ivi compreso il contenuto letterale ditelefoniche contenute nell’ordinanza”: ad esempio quelle in cui gli indagati rivendicavano di aver scritto personalmente il “Salva Milano“, la norma in discussione in Parlamento per sanare i presunti abusi edilizi commessi in città.