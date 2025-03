Lee Miller | recensione del film con Kate Winslet

Leggi su Cinefilos.it

LeedelconIl 13 marzo arriva nelle sale Lee, ildedicato alla straordinaria fotografa americana interpretata da, qui anche in veste di produttrice. Per la sua performance intensa e coinvolgente, l’attrice ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes come Miglior Attrice drammatica (il premio è andato poi a Fernanda Torres). Diretto da Ellen Kuras, alla sua prima regia cinematografica dopo una lunga carriera come direttrice della fotografia, iltrae ispirazione dall’opera Le molte vite di Leedi Antony Penrose, figlio della fotografa e del surrealista Roland Penrose.Ilripercorre la vita di, una donna che ha rifiutato ogni etichetta: da modella di successo a fotografa d’avanguardia, fino a diventare corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale.