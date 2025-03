Lee Miller | la spiegazione del finale Cosa succede alla protagonista?

Leggi su Cinefilos.it

Lee: ladel?La parte migliore del biopic Leeè senza dubbio l’interpretazione di Kate Winslet, estremamente convincente e degna di lode. Adattato dbiografia di Anthony Penrose intitolata The Lives of Lee, il film racconta alcune parti della vita avventurosa di Lee, che passò dall’essere modella a fotografa quando l’Europa fu devastata dseconda guerra mondiale. Nel complesso, il film è sicuramente interessante da guardare, soprattutto per coloro che hanno un minimo di interesse per la storia, ma diparla il film?Leeinizia con un’inquadratura di una donna che corre per le strade di una città europea colpita dguerra intorno al 1945, con una macchina fotografica appesa al collo. Mentre individua un soggetto interessante, uno stivale da soldato che giace sulla strada con una serie di proiettili che ne fuoriescono, e ne scatta una foto, si verifica un’esplosione molto vicina, che la fa sbalzare all’indietro e la ricopre di polvere e fumo.