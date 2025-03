Lecceprima.it - Lecce Women, arriva una sconfitta interna con il Trastevere (4-0)

Leggi su Lecceprima.it

la secondaconsecutiva in campionato per il, la terza contando anche quella maturata in Coppa Italia Serie C contro il Palermo: presso il campo comunale La Torre di Castrignano de' Greci la squadra giallorossa è stata battuta per 4-0 dal.Di Tarantino.