Iltempo.it - Le violenze esplose in Siria preoccupano Mosca. Peskov: "Bisogna eliminarle"

Leggi su Iltempo.it

Leinla Federazione Russa e la questione va affrontata urgentemente. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry, durante una conferenza stampa. "Per quanto riguarda la situazione in, ci sono manifestazioni di violenza che non possono non preoccuparci profondamente. Questa preoccupazione è condivisa da molti Paesi del mondo e dalle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite", ha detto. "Riteniamo che sia urgente affrontare la questione e, soprattutto, fare in modo che queste manifestazioni di violenza vengano eliminate al più presto", ha aggiuntoparlando con i giornalisti. Il ministero della Difesano, intanto, ha annunciato la fine delle operazioni militari sulla costa occidentale del Paese. "In adempimento della promessa fatta al nostro onorevole popolo con l'avvio della seconda fase delle operazioni, annunciamo il successo delle nostre forze, grazie a Dio e poi alla determinazione dei nostri uomini, nel raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per questa fase", si legge in un comunicato.