Le unghie primaverili ringraziano Madre Natura

Il verde delle foglie e dei germogli, il marrone della terra umida, l’ocra della sabbia del deserto, il terracotta dei vasi scaldati dal sole: questa primavera la palette beauty ci invita a uscire all’aperto, riscoprire lae ad entrare in contatto con la Terra, ispirandoci a ciò che ci circonda per scegliere i colori smalto 2025 e le tonalità da sfoggiare sulle(e non solo).Lafonte d’ispirazione per i colori smalto 2025Lo scorso anno l’enfasi era tutta sui colori primari e brillanti, molto saturi. Per la primavera in arrivo, invece, gli esperti di nail art puntano tutto su tonalità più “realistiche”, con nuance come terracotta e il mocha mousse, colore dell’anno di Pantone, a dettare la linea. Ai marroni si affiancano i colori delle gemme, dal verde smeraldo al viola ametista passando per il rosso rubino e l’azzurro dell’acquamarina.