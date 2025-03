Quifinanza.it - Le tasse da non pagare all’estero, cosa dicono le convenzioni contro le doppie imposizioni

Leggi su Quifinanza.it

L’Italia ha sottoscritto una serie di documenti con alcuni Paesi per evitare che i contribuenti paghino ledue volte: una volta nella Penisola e una seconda dove lavorano o dove sono residenti. Si tratta delle convenzionela doppia imposizione, trattati internazionali attraverso i quali viene regolamentato il pagamento delle imposte.Infatti i contribuenti che vivono e lavorano in due Paesi diversi si trovano nella situazione di doverdue o tre volte le.Lela doppia imposizione sono legge dello Stato e costituiscono, inoltre, dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e del sistema internazionale.Aservono leleL’Italia ha sottoscritto una serie dileper far in modo che i contribuenti evitino didue volte lee le imposte sul patrimonio e sul reddito.