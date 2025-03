Iodonna.it - Le sue ultime parole: «Papà, sei orgoglioso di me?»

Lutto nella famiglia reale del Lussemburgo. Il principe Federico è morto il 28 febbraio a causa di una malattia mitocondriale legata alla PolG. Aveva 22 anni. L’annuncio è arrivato via social. «A malincuore io e mia moglie vogliamo informarvi della scomparsa di nostro figlio, fondatore e direttore creativo della Fondazione POLG, Frederik», si legge su Instagram. I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Leggi anche › Lutto per Enzo Miccio: è morto l’ex compagno Laurent Miralles › Lutto per Filippa Lagerback: è morta la madre Margaretha Lind Il Principe Federico di Lussemburgo è morto a 22 anni per una malattia raraIl principe Federico di Lussemburgo si è spento il 28 febbraio, proprio nella Giornata delle Malattie Rare.