Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 10 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102025. Ariete Bella partenza della settimana con Luna in Leone e Venere nel vostro segno, tante strade possono aprirsi davanti a voi. E siete anche nello spirito giusto per iniziare grande imprese, come è nel vostro stile, ma soprattutto dovreste sfruttare questo momento veramente magico per l'amore. Sposatevi, andate alla ricerca se siete soli, mettetevi in società con persone che condividono i vostri ideali, le vostre politiche. Le speranze di ottenere di più sono appoggiate da Mercurio. Toro Luna in Leone, pura impulsività. Sarà per due giorni contro Urano, richiama l'attenzione sulla famiglia e anche sulla salute, ma diventa collaboratrice preziosa per sistemare le questioni abitative e tutte le associazioni che abbiano dei punti deboli.