Le showgirl di Ne Vedremo Delle Belle rivelano i segreti per un refresh dell'ultima ora con filler e botox

Il mondo dello spettacolo è da sempre caratterizzato da un’attenzione maniacale per l’aspetto fisico, e leitaliane non fanno eccezione. Recentemente, Alberto Dandolo ha scosso il panorama gossip con un’indiscrezione che ha riacceso i riflettori sulle star del passato. Nel suo ultimo numero per Dagospia, Dandolo ha rivelato che le diecicoinvolte nel nuovo programma di Carlo Conti, “Ne”, stanno preparando un “ora per affrontare al meglio la competizione.il programma e le protagonisteIl programma, un talent show in prima serata su Rai1, si propone di rimettere in gioco alcunepiù noteitaliane, attualmente in cerca di visibilità nel panorama televisivo. Tra i nomi citati da Dandolo, figurano vere icone del piccolo schermo come Valeria Marini, Pamela Prati, Angela Melillo, Adriana Volpe e Matilde Brandi.