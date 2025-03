Biccy.it - Le showgirl di Ne Vedremo Delle Belle “filler e botox per refresh dell’ultima ora”, l’indiscrezione

Alberto Dandolo nel suo ultimo numero per Dagospia ha riportato un’indiscrezione pungente e cattivella che riguarda le diecichiamate da Carlo Conti per il nuovo programma di Rai1, Ne.“Fervono i preparativi dietro le quinte per il nuovo show di Carletto Conti Ne, un talent di prima serata che avrà come protagoniste alcune stagionateattualmente per mancanza di show“, ha scritto la sua perfida penna. “Tra i nomi spiccano Valeriona Marini, Pamela Prati, Angela Melillo, Adriana Volpe, Matilde Brandi e molte altre. Le mature dive si stanno tutte preparando strenuamente allo show. Con lezioni di canto, ballo e portamento? Macché!“. Ed è qua che arriva il bello: secondo Alberto Dandolo, infatti, sarebbero tutte corse dal chirurgo. “Sono in massa alle prese con medici estetici, fiale di ialuronico, botulini vari e svariati,e glow upora.