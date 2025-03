Ilrestodelcarlino.it - Le rivelazioni di Manuela, Louis furioso con Pierina “Lo pregai di calmarsi”

Rimini, 10 marzo 2025 – Come gocce che cadono da un rubinetto appena chiuso, stralci delle rilevanti dichiarazioni rese daBianchi agli inquirenti continuano a trapelare. Nel corso dell’interrogatorio sostenuto martedì scorso in qualità di indagata per favoreggiamento nell’ambito del delitto di via del Ciclamino a Rimini, sarebbero tanti i particolari emersi e potenzialmente decisivi nel prosieguo dell’inchiesta per scoprire la verità sull’omicidio diPaganelli. L’ultimo aspetto su cui sembra si stiano concentrando ora gli investigatori riguarda il temperamento diDassilva: ancora unico indagato per l’accusa di omicidio di. Stando alle indiscrezioni, infatti,Bianchi nel corso delle 13 ore di interrogatorio fiume in procura si sarebbe soffermata tra le altre cose sull’atteggiamento di Dassilva in concomitanza con momenti di grande difficoltà e sofferenza per lei.