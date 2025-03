Iodonna.it - Le Relazioni difettose – Perché troppo desiderare e amare diventa respingente?

Cara Ester, sono V.Breve recap: mamma venuta a mancare qualche anno fa, rapporto complicato con mio padre, stile di attaccamento ansioso, brava ragazza ecc. L’amore parte da se stesse: è la chiave perdi coppia appaganti X Un anno fa ti avevo scritto in piena crisi con il ragazzo che stavo frequentando e del quale non ero convinta, mi interrogavo costantemente su ciò che provavo e non provavo, non vivevo con leggerezza.