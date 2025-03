Fanpage.it - Le regole della Gintoneria di Davide Lacerenza: “Niente poveri” e le notti folli dei “tavoli pesanti”

Per i clienti dei "tavoli pesanti", che in una sola serata potevano spendere anche 70mila euro, il titolarespalancava le porte del privè e offriva una serie di "servizi" extra come sesso a pagamento e cocaina.