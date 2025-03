Sport.quotidiano.net - Le parole di mister fucili. "Non voglio parlare di rammarico, sono contento. In campo questi ragazzi hanno dato tutto»

A chi gli ricorda l’occasione fallita da Pagliari a tempo scaduto,risponde così: "L’occasione non è stata una, mastate due, forse anche tre, alla fine. Detto questo, però, ilè fuori luogo, perché quando facciamo questo tipo di prestazioni io. È chiaro che a quel punto segnare avrebbe significato mettere una seria ipoteca sul nostro primo obiettivo, ma ripeto, ilnon ha ragion d’essere, perché anche oggi il’anima. Abbiamo fatto una grandissima partita, soffrendo nel primo tempo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte, mentre nel secondo siamo venuti fuori e abbiamo finito in crescendo. Riuscire quasi a vincere contro l’Aquila per Fossombrone non è cosa da poco". Così, invece, inquadra la partita il direttore generale aquilano, Simone Bernardini: "Chiaramente siamo tutti molto rammaricati perché oggi ci aspettavamo di fare un risultato positivo, perché per noi è una sorta di ultima spiaggia.