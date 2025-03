Sport.quotidiano.net - Le parole del palleggiatore argentino. Uriarte e un obiettivo reale: "Possiamo tenere testa alla Sir»

Leggi su Sport.quotidiano.net

È un ingranaggio che nell’idea di gioco di Alberto Giuliani è già diventato essenziale, Nicolas, ilarrivato di corsa a Modena per dare una manosquadra ed essere pronto in caso di necessità a sostituire De Cecco. In realtà l’ex nazionale gaucho ha sostituito da subito Meijs e il coach gli ha dato subito in mano le chiavi di un doppio cambio utilissimo per far rifiatare De Cecco e Buchegger: "Mi sto trovando bene, i ragazzi e tutta la squadra mi hanno accolto molto bene – ledidopo gara 1 – è stato più facile del previsto adattarmi al livello molto alto di un match tra Modena e Perugia". Sul match l’analisi è semplice: "Siamo un po’ calati tra terzo e quarto set, dopo aver avuto la possibilità di vincere il secondo parziale e andare avanti 2-0.