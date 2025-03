Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Giocate di talento firmate Paschall. Cooke in difficoltà

DELLA ROSA 6 Meno lucido del solito, ma il suo apporto è sempre utile. FORREST 6 Marcature dure e asfissianti gli impediscono di incidere da par suo. SACCAGGI 6,5 Difesa, grinta, e punti quando servono. Sacca gioca un’altra partita di quantità com’è nel suo stile. BENETTI 5,5 Soffre i lunghi avversari, ma questo accade a chiunque visto chi sono i soggetti in questione.5,5 Chiude con 9 rimbalzi. Bilan lo supera spesso, in attacco si vede pochissimo.7 16 punti in 20 minuti in totale scioltezza a cui si aggiungono anche 5 rimbalzi. Abbiamo già detto ma lo ripetiamo: il suosarà fondamentale per raggiungere la salvezza. KEMP 7,5 Chiude con 30 punti e 8 rimbalzi: è il migliore dei biancorossi. Per Brescia rappresenta un rebus riuscire a fermarlo. CERON 6,5 Abnegazione e spirito di sacrificio al servizio della squadra.