Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Doig sempre all’attacco, giallo da squalifica per Laurientè

MOLDOVAN 6,5. Lo impegna, a sorpresa, un tiro-cross di Matovani sul quale il portiere neroverde smanaccia senza correre rischi poco prima della mezz’ora. Bene sull’altro centrale barese, Simic, che lo cerca di testa qualche minuto dopo, cade solo su Lasagna. Ripresa non da spettatore, ma quasi. TOLJAN 6. Dorval gli mangia spazio arrivando due volte alla conclusione nei primi 10’, ma con il passare dei minuti il laterale tedesco ritrova sicurezza e soprattutto quella spinta offensiva che aveva fatto mancare nel primo tempo. ROMAGNA 6. Autoritario e autorevole: unica sbavatura la respinta, non granchè, che diventa un assist, ovviamente involontario, per la rete con cui Lasagna sblocca il match. LOVATO 6. Ora su Lasagna, ora su Bonfanti. Vicino all’uno a uno, poco prima del gol di Volpato, con un colpo di testa a lato di pochissimo.