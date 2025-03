Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Assist di Kharmoud. La difesa tiene bene con il solito Polvani. Sparacello opaco

VALENTINI 6 Compie un paio di interventi nel primo tempo, nella ripresa è spettatore. DONIDA 6,5 Da vero gladiatore non molla niente nonostante il colpo alla testa.6,5 Anche se Raffini è un cliente scomodo, lui lo controlla. CUOMO 6 Fa un recupero importante su Mattiolo. STICKLER 5,5 Inizio senza acuti, poi prova a farsi vedere alla distanza con qualche strappo dei suoi (dal 18’ st DIODATO 6 Mezz’ora in cui si dedica soprattutto alla fase difensiva). BASANISI 5,5 Non riesce mai ad accendersi (dal 21’ st GRESELIN 6 Scampolo di partita senza acuti). MALDONADO 6 Pomeriggio senza guizzi. BOCCIA 6 A volte è un po’ troppo innamorato del pallone (dal 39’ st GRILLI SV).6 Dal suo cross nasce il gol che decide la partita. Per il resto, ancora tanti errori e poca precisione (dal 48’ st MAZZEI SV).