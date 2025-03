Davidemaggio.it - Le novità di Rai Fiction

Sul fronte Rai si continua a lavorare incessantemente per consolidare il fiore all’occhiello dell’azienda, ovvero Rai. La stagione 2024/2025 ha in serbo ancora alcuni titoli interessanti ovvero il film tv Champagne – Peppino di Capri il 24 marzo, la serie tv Costanza tratta dai romanzi di Alessia Gazzola in partenza il 30 e ancora la serie Fandango e Matrioska sulla Resistenza Fuochi d’Artificio e il noir Cattleya tratto dai romanzi di Giorgia Lepore Gerri. Ma è già tempo di guardare alla prossima stagione, con tanteed altrettanti ritorni.LeRaidel 2025/2026Luisa Ranieri si conferma volto di punta dell’azienda pubblica, anche se la sua prossima fatica non sarà una nuova stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco. L’attrice è attualmente impegnata sul set de La Preside.