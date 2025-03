Iodonna.it - Le It Shoes della stagione calda coniugano comfort e glamour. Grazie a silhouette chic e confortevoli, da sfoggiare con nonchalance da mattina a sera

Leggi su Iodonna.it

Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire, recitava un vecchio detto. Con il passare delle stagioni, tuttavia, la stretta correlazione tra eleganza e scomodità si è andata via via disgregando.più morbide e design oversize, senza contare calzature tutt’altro che killer. Come nel caso dei sabot bassi protagonistiPrimavera 2025. Come vestirsi a marzo 2025: 5 outfit a cui ispirarsi X Insieme a ballerine di ogni tipo, le mules rasoterra si preparano a conquistare gli outfitfredda.