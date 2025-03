Sport.quotidiano.net - Le interviste del pisa. Inzaghi non fa drammi: "I più forti siamo noi. E andremo in serie A»

"Restiamo piùdello Spezia. Abbiamo tre punti di vantaggio. LaA è l’obiettivo al quale vogliamo arrivare. Non abbiamo vinto? Arriveremo davanti a fine campionato. E se non lo faremo, significherà che vinceremo i playoff. Nel peggiore dei casi saliremo il prossimo anno". Il tecnico delFilippo, ai microfoni dell’emittente 50Canale al ’Picco’ a pochi minuti dal termine di Spezia-non è sconfortato: "Quando vedo giocare la mia squadra in questa maniera, non posso essere preoccupato. Sono ancora più convinto del fatto che". Certo è, che il rammarico anche nel volto dell’allenatore nerazzurro, dopo aver perso il secondo scontro diretto consecutivo, è tangibile, come esplicitato dalle altre dichiarazioni rilasciate: "Sul secondo e terzo gol (arrivati a sette minuti di distanza l’uno dall’altro) abbiamo dormito, dovevamo essere più svegli, mentre il primo gol è stato un capolavoro di Salvatore Esposito".