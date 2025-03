Sport.quotidiano.net - Le interviste. Brando: "Troppi errori nostri. Dovevamo fare molto meglio»

Un successo meritato quello del Flaminia, al netto pure dei demeriti del Seravezza che ha commesso. Anche gli episodi non hanno girato in favore dei versiliesi. E poi non è piaciuto l’arbitraggio di Moro, decisamente bocciato per la gestione di diverse situazioni di campo. Ma i verdazzurri comunque non possono cercare alibi nel motivare questa sconfitta, dato che il Flaminia se l’è incanalata sul binario che voleva, trascinato soprattutto dalle qualità di un Malaccari “box to box“ e di un Sirbu incontenibile (due gol e mezzo per lui!). Nel Seravezza si sono salvati solo Lagomarsini, Coly, Bedini e Paolieri. La buona notizia è stato il rientro del 10 Bellini. Il tecnico verdazzurro Lucioanalizza così una gara (5ª sconfitta, di cui 4ª in casa, su 27 giornate dopo quelle a Siena e poi contro GhiviBorgo, Foligno ed Orvietana) che conferma il trend tornato negativo al “Buon Riposo“ (dove il Seravezza nel girone di ritorno ha vinto solo col fanalino di coda Fezzanese più di due mesi fa, il 5 gennaio, facendo poi 2 punti nelle successive 4 partite interne).