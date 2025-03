Lanazione.it - Le ferite del sisma due anni dopo. Partita la sfida della ricostruzione: "Mantenere unita la comunità"

"La speranza non trema". Così l’arcivescovo di Perugia, Ivan Maffeis, ha dato il via alla commemorazione del secondoversario del terremoto del 9 marzo. Gremita la piazza di Pierantonio stretta attorno al vescovo perugino che ha celebrato la messa, tra il ricordo doloroso di quanto è stato e l’attesa di ciò che deve venire. Il prelato ha usato una metafora per sostanziare la speranzagente: "Aspettiamo il giorno in cui poter indossare il nostro vestito più bello, tornare ad abitare il paese, stare insieme al suono delle nostre campane e delle voci dei nostri bambini, poterci riprendere gli spazi delle relazioni e del lavoro che ilci ha sottratti". Attorno all’altare allestito in piazza XXV Aprile politici, amministratori, associazioni: dalla presidenteRegione Umbria Stefania Proietti, ai sindaci di Umbertide, Perugia e Gubbio Luca Carizia, Vittoria Ferdinandi e Vittorio Fiorucci; quindi il commissario straordinario allaGuido Castelli, il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, il presidente del comitato "Rinascita 9 marzo".