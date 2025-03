Le donne al balcone – The Balconettes | una clip dal film in sala dal 20 marzo

Leggi su Cinefilos.it

Leal– Thettes: unadalindal 20Officine UBU è lieta di rilasciare la“La macabra scoperta” tratta dall’audace Leal– Thettes (Les femmes au balcon), diretto e interpretato da Noémie Merlant (Ritratto della giovane in fiamme, Tàr, L’innocente) con Souheila Yacoub (Dune Parte 2, Climax), Sanda Codreanu (Mi Iubita Mon Amour) e Lucas Bravo (Emily in Paris), scritto in collaborazione con la regista e sceneggiatrice di culto Céline Sciamma, in arrivo al cinema dal 20.Presentato al 77° Festival di Cannes e in anteprima nazionale italiana lo scorso ottobre nella sezione Best of alla Festa del cinema di Roma, LEAL– Thettes è un esuberante mix di generi che affonda unghie e denti nel cinema di Almodóvar e Tarantino, unendo commedia, thriller,horror e surreale a temi attuali come la violenza di genere e il sessismo.