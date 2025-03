Quotidiano.net - Le crisi globali moltiplicano i partiti di centro

Leggi su Quotidiano.net

All’apparenza può sembrare un paradosso. Più siattorno a noi l’insicurezza, l’instabilità, la paura, dunque il bisogno di certezze, più la politica si scompone, ricompone, divide. La guerra, in particolare, è una bomba che dilania, come l’approccio che Trump sta dando alla ricerca della pace e di nuovi equilibri mondiali, possibilmente squilibrati dalla parte degli Usa. Risultato, nei poli si aprono crepe, si staccano iceberg. Neldestra Salvini sta con Putin e con Trump, e contro l’Europa, cioè contro di noi. Nelsinistra, Conte fa più o meno come Salvini, mentre il Pd non sa cosa fare, infatti cerca di distinguere tra difesa e riarmo, pensando di poter mettere fiori nei nostri cannoni. Così nel disordine degli schieramenti e nella radicalizzazione dei linguaggi, si riaffaccia la voglia di un punto di equilibrio: il