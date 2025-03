Ilrestodelcarlino.it - "Le baby gang non esistono. Aumenteremo la videosorveglianza"

"Lenon. Ma c’è un disagio giovanile dovuto al fatto che ci sono ragazzi di meno di 14 anni che girano per il centro senza uno scopo". L’assessore alla sicurezza Giovanni Zinni è tranchant sull’episodio di sabato pomeriggio in corso Garibaldi: "Da anni si assiste a un dibattito giornalistico sulla presenza o meno dellead Ancona. Il questore ha detto che non ci sono e io lo appoggio. Ma è indubbio che ci siano dei comportamenti su cui non si può far finta di niente. Devo ringraziare il lavoro della questura e della polizia locale che si fa sempre trovare pronta in ogni situazione. Invito le famiglie a instradare i ragazzi allo sport, per non farli mai mollare". Piazza Roma indubbiamente è un problema. Abbiamo raccontato recentemente di vandalismi in via Menicucci e altri episodi che ogni sera creano disagio a chi frequenta il centro e a chi ci vive.