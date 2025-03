Sport.quotidiano.net - Le altre Una magia di Rizzo mette le ali al Montombraro

Leggi su Sport.quotidiano.net

united carpi 0 la pieve 0 UNITED CARPI: Mora, Paramatti, Gianasi, Garlappi, Cinelli, Kundome, Posponi, Coscelli (77’ Amedei), Addae (92’ Baraldi), Nadiri (56’ De Marino), Malagoli. A disp. Malagutti, Crispino, Malvezzi, Mebelli, Mariconda, Pignatti. All. Bonissone. LA PIEVE: Ortensi, Pepe, Passerini, Zanoli (81’ Gilli), Gobbi, Casarano, Esposito, Erihioui (61’ Montorsi), Carpeggiani, Cataldo, Margotta. A disp.: Calzati, Diallo, Timperio, Monaco, Parrini, Gibertoni, Paja. All. Barbi. Arbitro: Zaccaria di Faenza Note: espulsi al 70’ Kundome e Paramatti, ammoniti Kundome, Esposito, Nadiri, Carpeggiani, Mora. Lo United, in 9 nei 20’ finali, prende un punto d’oro con La Pieve. Al 21’ Carpeggiani supera Mora in uscita con uno scavetto, Gianasi salva sulla linea. Al 24’ para Ortensi su Posponi.